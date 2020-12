Campanha de vacinação segue até o dia 20 de dezembro

Segue até o dia 20 de dezembro a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação. Quem ainda não se imunizou deve procurar uma unidade básica de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Devem ser vacinadas crianças de zero até adolescentes de 15 anos.

O Departamento de Saúde Coletiva do município explica que todas as crianças entre um ano e quatro anos, 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas contra a poliomielite (paralisia infantil).

Também devem procurar uma unidade de saúde, crianças de zero a adolescentes de 15 anos, para atualizar a caderneta de vacinação.

Além da vacina contra a poliomielite, estão disponíveis 14 tipos de vacinas para crianças de zero a cinco anos e oito tipos para crianças e adolescentes de seis a 15 anos.

Rondonópolis disponibiliza todas as vacinas em 45 unidades básicas de saúde. Somente não há imunização em unidades que não contam com salas de vacina e nas unidades do projeto Sentinela, que atendem exclusivamente pacientes com sintomas ou em tratamento de Covid-19.