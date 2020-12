Com número de mortos em alta, celebrações podem aumentar número de infectados

Tradição milenar na cultura ocidental, as comemorações em torno do nascimento de Jesus Cristo costumam reunir amigos e familiares em celebrações com muita comida e bebida, reunido muitos destes que às vezes passam todo o ano sem se encontrarem. É uma oportunidade única de todos se reunirem para celebrar a vida e o nascimento daquele que veio para salvar a humanidade, o que torna a data muito especial e tão aguardada por todos.

Mas este ano, por conta da Covid-19, que ainda está matando centenas de pessoas todos os dias no país, com os números de mortos aumentando a cada dia, é preciso controlar o desejo de encontrar e se confraternizar com parentes e amigos, pois a oportunidade é perfeita para o vírus se alastrar ainda mais e ceifar ainda mais vidas. Assim, por mais difícil que possa ser, é preciso priorizar a vida e deixar as comemorações para um momento em que as mesmas forem mais seguras.

Nunca é demais lembrar que aquele simples abraço, o beijo dos parentes, um simples aperto de mão ou uma conversa de pertinho são o suficiente para que uma pessoa transmita a doença para a outra. Então, a verdadeira demonstração de amor e de apreço com as pessoas que são importantes para nós é ficarmos cada um em sua casa e usar as mídias sociais e outras ferramentas para cumprimentar essas pessoas e lhes desejar um Feliz Natal.

Afinal, muito mais importantes que nos reunirmos este ano é estarmos vivos para comemorarmos outros natais, pois só os vivos comemoram.

Então, mesmo com a pandemia, tenhamos todos um FELIZ NATAL, com saúde e celebrando a vida, mas com distanciamento!