A partir de qual idade devo dar um celular para o meu filho?

Com a tecnologia cada vez mais integrada ao dia-a-dia das pessoas, o maior desejo de muitas crianças neste Natal vai ser ganhar de presente um celular. O uso do aparelho em uma idade precoce, no entanto, pode trazer graves consequências.

Segundo a psicóloga infantil Sabrina Pani, crianças menores de 12 anos não têm ainda a maturidade necessária para administrar o uso do dispositivo de forma saudável.

“Até mesmo para nós, adultos, tem sido difícil esse controle, essa autonomia em relação ao uso das redes sociais e das telas. Sabemos que essas redes têm mecanismos que causam vício”, afirma.

“Sobretudo agora na pandemia, estamos vendo graves consequências para o desenvolvimento psicológico de crianças que passam a maior parte do tempo na frente do celular”, completa.

De acordo com a psicóloga, ao mesmo tempo em que a tecnologia foi útil para que as pessoas pudessem continuar mantendo contato nesse período, ela mostrou o quanto a “vida real” faz falta para os seres humanos – e para a criança, isso é ainda mais importante.

“As crianças precisam pegar nos objetos, senti-los, pensar sobre o que ela pode fazer com eles, para que ela possa entrar no mundo da fantasia. Isso é algo que é ativo. Quando ela está diante das telas, ela recebe tudo pronto. Ela só tem que apertar botões”, diz.