A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (12) os dois quadrangulares que definem acesso de quatro times à Segunda Divisão. No embalo dos jogos, as oito equipes se preparam para o momento mais importante da temporada.

Lembrando que os quadrangulares serão disputados em ida e volta e são chamados de grupos C e D.

No C, estão Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque. No D, estão Londrina, Remo, Ypiranga-RS e Paysandu.