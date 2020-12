A Sessão Solene de Posse dos candidatos eleitos será no dia primeiro

A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza na sexta-feira (1º/01/2021), às 08h00 a Sessão Solene de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito, eleitos e diplomados em 2020. O evento será realizado no Ideia’s Buffet, com limite de convidados, tendo em vista os protocolos de segurança contra o Covid 19, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde – OMS, com uso obrigatório de máscaras, álcool e distanciamento social.

O espaço será montado para atender com segurança aos candidatos eleitos e diplomados, bem como suas esposas(os). Também serão recepcionadas as autoridades convidadas para o evento, jornalistas e seis convidados por cada um dos edis.

A primeira Sessão será de posse dos vereadores eleitos, presidida pelo vereador Roni Magnani, o mais votado, conforme preceitua o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rondonópolis. Logo após a posse, continua a Sessão para a Eleição e posse da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022.

A segunda Sessão Solene será para a posse do Prefeito e Vice-prefeito, eleitos e diplomados, já sob a direção da nova Mesa Diretora.

Um contingente de 20 profissionais trabalhará na produção do evento, desde fornecedores, cerimonial, técnica e apoio.

O evento será transmitido pelo Facebook (camaramunicipal.rondonopolis) e Youtube.

O Ideia’s Buffet está localizado à Avenida Josefa Machado de Rezende, 2807 – Parque Sagrada Família – Rotatória do Parque São Jorge, Rondonópolis – MT.

O traje para os Vereadores, Prefeito, Vice-prefeito e autoridades convidadas deve ser passeio completo ou equivalente.

Aos demais convidados sugerimos esporte fino (Camisa social, manga comprida, com ou sem blazer, calça social (não podendo ser jeans) e sapato social (não pode ser tênis), gravata, meia e cinto, ou traje passeio, com terno ou blazer com gravata ou não, camisa social, gravata, sapato social, meia e cinto.