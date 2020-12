Acidente envolvendo duas motos deixa dois condutores feridos

Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente com duas motos na noite desse sábado (5). O acidente aconteceu por volta de 21 horas, na Avenida Goiânia, na altura dos bairros Jardim Tropical e Buriti.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, uma mulher identificada como Gisele Moraes da Silva seguia em sua motocicleta no sentido centro/bairro, quando na altura dos bairros Tropical e Buruti sinalizou para entrar à esquerda, momento em que foi atingida de frente por outra motocicleta que seguia em sentido contrário.

Com o impacto, os dois condutores dos veículos sofreram ferimentos, foram atendidos pelo Samu e encaminhados para receberem cuidados médicos.