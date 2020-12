Acidente na rotatória da Júlio Campos deixa motociclista ferida

Mais um acidente foi registrado em Rondonópolis-MT. A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete aconteceu na Avenida Júlio Campos, sentido Vila Paulista, na manhã desta terça-feira (29).

Segundo informações do condutor do veículo, ele foi surpreendido pela motociclista que fazia a rotatória. Após o acidente, o motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar também esteve no local, auxiliando no trânsito, até que o trabalho de resgate fosse concluído.