Acidente no Jardim Tropical deixa motociclista ferido

Um acidente entres três veículos aconteceu na noite desta segunda-feira (14), no bairro Jardim Tropical em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o carro Onix branco e a motocicleta Titan de cor vermelha seguiam na mesma direção, na Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos, momento em que o condutor do carro virou para entrar na garagem de sua casa, houve a colisão com a motocicleta.

O motociclista após bater no Onix perdeu o controle e bateu em seguida em um outro veículo sendo um Fiesta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista com algumas escoriações e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).