Adicional de 25% na aposentadoria, veja quem poderá receber em 2021

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ter um aumento de 25% no valor da aposentadoria. No entanto, esse aumento não é aplicável a todos os segurados, é destinado a alguns casos de aposentadoria por invalidez. O adicional de 25% se trata do auxílio-acompanhante.

O adicional de 25% sobre os benefícios foi criado com o intuito de complementar a aposentadoria dos beneficiários que estão considerados inaptos de realizarem atividades laborativas.

Logo, que dependam de um acompanhante para ajudar nas tarefas mais simples, vale lembrar que esse acompanhante pode ser um membro da família, não é necessário que seja um enfermeiro ou alguém de fora contratado.