Água contaminada por chumbo e níquel causou surto

O governo de Andhar Pradesh, na Índia emitiu uma nota oficial em que informa que, após as primeiras análises laboratoriais, foi constatado que a presença de níquel e de chumbo na água causaram o surto da “doença misteriosa” na cidade de Eluru desde a última sexta-feira (04).

O governador Jagan Moran Reddy, informou ainda que os exames foram feitos pelos laboratórios do hospital Aiims de Nova Déli e de outras instituições de pesquisa da capital.

Mais de 450 as pessoas foram infectadas, segundo informaram as autoridades sanitárias locais ao jornal “Times of India” nesta terça-feira (08), sendo que 157 delas ainda estão internadas.

A maioria dos afetados têm entre 20 e 30 anos, com sintomas que vão desde vômito e crises epiléticas a desmaios e a sensação dos olhos queimando. Houve ainda uma morte.