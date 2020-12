ALMT vai comprar mil pistolas para a PM de Mato Grosso

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM), anunciou durante solenidade de entrega da honraria “Homens do Mato” pela Polícia Militar de Mato Grosso à autoridades estaduais, na segunda-feira (30), que o Parlamento está adquirindo mil pistolas para entregar ao comando da Corporação.

O parlamentar também citou o empenho da Assembleia Legislativa para garantir recursos para a construção de um Batalhão de Trânsito da PMMT, de policiamento urbano e rodoviário, na MT-040, rodovia que faz a ligação de Cuiabá com o município de Santo Antônio do Leverger e região. O anúncio ocorreu durante a solenidade na sede do Comando Geral da PM. Na ocasião, o deputado Eduardo Botelho foi um dos homenageados com a Medalha “Homens do Mato”, de reconhecimento do trabalho prestado junto à corporação.

“Temos muitos trabalhos para fazer com a Polícia Militar. Fizemos a compra de cem viaturas, ano passado, agora vamos entregar mil pistolas para a PM, que também já nos apresentou o projeto de construção de um batalhão de trânsito indo para Santo Antonio. Ali vai ser um corredor de muito movimento, especialmente turístico”, destacou o presidente.

“Esse projeto é muito importante porque temos muitos investimentos naquela região. Temos uma ligação Rondonópolis-Mimoso-Santo Antonio-Cuiabá, sendo construída, um corredor turístico, temos investimentos previstos para fazer a Orla de Santo Antonio do Leverger, de Barão de Melgaço, uma navegação saindo de Santo Antonio, passando pela Usina de Itaici, pelas baias de San Mariana e Chacororé. Essa ideia é muito boa, eles estão se antecipando e vão ter todo apoio da Assembleia Legislativa”, garantiu o deputado.

O tenente-coronel PM, Adão César, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, fez questão de destacar, durante o evento, que o projeto para a Rodovia MT-040 é muito importante para Santo Antonio do Leverger. “O batalhão na MT-040 vai garantir mais segurança para a população de Santo Antonio e região, são mais policiais que poderão, inclusive, dar maior segurança também nas comunidades rurais”, disse.