Andréia Wagner diz que prioridade será resolver problema da falta d`água

A prefeita eleita de Jaciara, Andréia Wagner, diz que pretende atacar o problema da falta de água, que tanto aflige a população da pequena cidade do sudeste do estado, será a sua prioridade frente à prefeitura. Para ela, esse é o maior problema da cidade e a situação exige uma solução urgente, o que ele pretende enfrentar assim que assumir a função.

“Jaciara sofreu, principalmente nesses quatro anos, por falta d`água. É um problema grave o desabastecimento de água e esse foi, eu acho, o ponto crucial e eu até diria que esse foi um dos motivos do prefeito ter perdido também. Ele não conseguiu resolver esse problema, tentou de todas as formas, furar diversos poços pela cidade, que foram furados numa cidade que não tem rede de esgoto, no meio das fossas (sépticas), ligado direto na rede. Foi um negócio bastante atropelado, acho que numa tentativa desesperada de resolver esse problema grave. Então, essa será nossa primeira obra”, explicou.

Andréia Wagner já adiantou que existem projetos para solucionar a situação e que ela pretende contar com a ajuda do Governo do Estado para que isso seja concretizado.

Na entrevista concedida com exclusividade ao Portal AgoraMT, ela também fala da geração de empregos, do incentivo ao turismo, de educação, saúde e outros assuntos.

Confira a íntegra da entrevista: