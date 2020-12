Anitta recebe sete indicações em premiação da Itália

Anitta segue decolando em sua carreira internacional. A cantora recebeu sete indicações na premiação italiana voltada para música latina, a “Latin Music Official Italian Awards”, que também traz categorias focadas especificamente na música brasileira.

Anitta, que este ano fez uma apresentação no país ao lado de Fred de Palma, com a parceria “Paloma”, foi indicada por essa música, como também pelo single “Me Gusta (Feat. Cardi B & Myke Towers)”, que concorre em melhor clipe latino de artista feminina, e “Rave de Favela (Part. Major Lazer & MC Lan)”, que disputa na categoria de melhor música brasileira e melhor vídeo latino de coreografia.

As categorias voltadas para a música brasileira mostram uma disputa bastante variada, com nomes do funk, axé, sertanejo e pop nacional. A votação pode ser feita através do site oficial da premiação e ocorre até o dia 15 de janeiro.

Veja quem está na disputa:

Melhor Artista Brasileiro

Anitta

Ludmilla

IZA

Pabllo Vittar

Claudia Leitte

Luan Santana

MC Zacc

Kevinho

Gusttavo Lima

MC Rogerinho

Melhor Música Brasileira

Te Gusta – Kevinho

Amor de Que – Pabllo Vittar

Desce Pro Play (PA PA PA) – MC Zaac, Anitta, Tyga

Evapora – IZA ,Ciara, Major Lazer

Rave De Favela – Major Lazer, MC Lan, Anitta & BEAM

Verdinha – Ludmilla

Rebolada Bruta – Claudia Leitte – Mc Zaac

Só Você – Mc Rogerinho

Oh Juliana – MC Niack

Menina Solta – Giulia Be