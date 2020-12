Aos 58 anos, morre o ator Eduardo Galvão, vítima do coronavírus

O ator Eduardo Galvão morreu na noite desta segunda-feira (7), aos 58 anos. Ele estava internado desde o fim de novembro por causa do coronavírus.

De acordo com o portal UOL, a morte foi confirmada por familiares do ator a amigos mais próximos. Eduardo Galvão ficou com o pulmão comprometido, chegou a ser intubado e passou os últimos dias na UTI.