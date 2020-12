Aplicativo gratuito da Embaixada da Espanha simula prova de espanhol do Enem

Um aplicativo gratuito simula questões de espanhol do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pode ser baixado no Google Play. O “Simulado de Espanhol no Enem” foi elaborado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha e apresenta cerca de 100 questões.

A criação do aplicativo contou com fase de testes com o apoio da Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do Centro Paula Souza (CPS) e de estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Franco da Rocha, que participaram da avaliação do aplicativo.

A prova de espanhol do Enem aparece no primeiro dia de prova dentro do caderno de linguagens, que também contempla as matérias de língua portuguesa, artes, educação física, literatura, e tecnologias da informação e comunicação. Além dessa área, no primeiro dia de provas do Enem os participantes deverão responder questões de ciência humanas e desenvolver a redação.

Para alcançar uma boa pontuação na prova de espanhol é preciso compreensão textual, que são abordadas também em charges e tirinhas, além de domínio semântico e lexical.