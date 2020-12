Após agressão e depressão, Victor e Leo ensaiam retorno

Borboletas sempre voltam? Como diz o refrão de um grande sucesso deles, Victor e Leo também podem voltar

Pois é. Segundo fontes ligada aos irmãos, que já formaram uma das duplas sertanejas mais famosas do país, Victor e Leo voltaram a conversar sobre a possibilidade de retomarem a parceria musical.

Já são dois anos separados. Victor e Léo romperam a parceria em 2018, após Victor ser acusado de agredir a ex-esposa, Poliana, em 2017, enquanto ela estava grávida.

Os irmãos não brigaram publicamente, mas trataram de tocar projetos profissionais independentes e seguiram desconversando quando eram questionados sobre uma possível volta. A relação realmente azedou, e eles chegaram a dar entrevistas dizendo que não havia nenhuma previsão de retorno.

Mas, algo parece ter mudado.

Dias atrás, Victor e Leo postaram um vídeo brincando com a situação.

“Deixa eu fazer uma pergunta pro cara aqui. Léo, você acha que a gente vai voltar?”, questionou Victor. Em seguida, Léo responde: “Nós nunca fomos!”.

Um empresário do setor que trabalhou durante anos com a dupla contou ao KTV que ambos sofreram muito com tudo o que aconteceu. Victor teria até enfrentado uma depressão profunda e se isolou de tudo e de todos.

Atualmente, eles já teriam acertado os ponteiros como irmãos, resgatando a sintonia que os tornou um sucesso no mundo da música. Entre os fãs a torcida é grande.

A família também tem incentivado os irmãos a conversarem e o que nem era mais assunto entre eles voltou a ser discutido. Há quem acredite que esse ‘retorno’ de Victor e Léo pode acontecer já em 2021.