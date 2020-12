Após algumas chuvas os caramujos africanos voltam aparecer em Rondonópolis

Os caramujos africanos voltaram a parecer em vários pontos da cidade de Rondonópolis com a chegada do período chuvoso.

No ano passado, foram muitas reclamações quanto à infestação de caramujo africano por parte de moradores da cidade.

Apesar do uso de cal, sal para eliminação dos caramujos, as autoridades sanitárias reforçam que a forma mais eficiente para evitá-los é mantendo os quintais bem limpos e sem acumular entulhos.

As pessoas devem evitar totalmente o contato com o caramujo. Em caso de terrenos baldios com infestação do molusco, os moradores podem acionar a Secretaria de Receita do Município, visando autuar os donos dos terrenos e obrigá-los a mantê-los limpos.