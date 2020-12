Associação de Mulheres recebe 20 “botões do pânico” em Mato Grosso

A Associação em Defesa e Garantia das Mulheres do Estado de Mato Grosso recebeu 20 ferramentas de “botão do pânico” por meio de uma parceria com o “Projeto Âmago”.

A iniciativa, que é desenvolvida por uma empresa privada de Curitiba (PR), foi idealizada por um grupo de pessoas a fim de oferecer proteção para as mulheres.

Em Mato Grosso, presidente da entidade, Sandra Raquel, com sede em Rondonópolis, é a embaixadora da iniciativa no estado.

“As mulheres que tiverem interesse na ideia podem entrar no site (www.amago.app) e seguir o passo a passo para entrar numa fila de espera do projeto. Ela terá que baixar um aplicativo e cadastrar cinco pessoas de sua extrema confiança. Quando estiver em situação de risco, ela vai apertar o botão. Então, o sistema vai alertar as cinco pessoas registradas via SMS. A associação conscientizará que essas cinco pessoas cadastradas entrem em contato com a polícia pelo número 190 e mandem a localização da vítima”, afirmou.

Sandra Raquel também disse: “Eu vou orientar não só à vítima de violência doméstica mas também as 5 pessoas, isso para que não façam nada no impulso, se receberem SMS é porque à vítima está em situação de risco então não podemos colocar mais pessoas em risco, por isso é importante todos primariamente ter muita coragem, responsabilidade e agilidade, lembrando que as mulheres que receber esses botões são de risco então primeira coisa que vamos orientar é que façam a denúncia e peçam as medidas protetivas, o botão é apenas um complemento e deve ser usado da forma correta e as 5 pessoas vão ser bem orientadas”.

Outra observação é quem quiser patrocinar a ferramenta pode acessar o site através do site. Cada equipamento custa R$ 149,00 cada um. Para quem quiser mais informações sobre o “Projeto Âmago” pode entrar com a associação pelo número (66) 99922-6597.