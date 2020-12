Ator Brad Pitt visita famílias de baixa renda e distribui alimentos

Imagina a surpresa! Brad Pitt aparecer pessoalmente no seu bairro e começar a entregar caixas e caixas de mantimentos para pessoas que sofrem com a pandemia.

O conto de fadas da vida real aconteceu há duas semanas em Los Angeles, nos Estados Unidos e além do estômago, o ato de empatia e solidariedade aqueceu o coração de muitos fãs do ator, de 56 anos.

No melhor estilo “gente como a gente”, o vencedor do Oscar e ícone do cinema descarregava as caixas do caminhão, empurrava a empilhadeira e depois entregava os alimentos nas mãos das famílias de baixa renda, que moram em conjuntos habitacionais no centro-sul da cidade.

Vestindo uma camisa de flanela xadrez vermelha, preta e branca, uma camiseta branca, jeans e uma máscara facial, ele entregava as caixas e cumprimentava pessoas que esperavam na fila. Imagina a alegria delas?

Com aquele sorriso encantador, Brad Pitt passou várias horas no caminhão distribuindo mantimentos e um pouco de afeto às pessoas, que atravessam tempos difíceis.

Outras vezes

E não foi a primeira vez que Pitt retribuiu à sua comunidade, durante a pandemia.

Em julho, ele e o Flea, do Red Hot Chili Peppers, distribuíram caixas de mantimentos para famílias em dificuldades em Watts, uma cidade no centro-sul de Los Angeles durante a pandemia do coronavírus.

Pitt dirigia o caminhão de entrega e não quis gravar entrevista, de acordo com a Fox 11. mas Flea disse aos repórteres: “A comunidade me retribui. Gosto de fazer parte disso, gosto de construir pontes, gosto de fazer amigos ”.

Os dois são amigos íntimos e foram vistos descarregando o caminhão cheio de caixas de comida como uma contribuição para o Watts Community Core, um programa de boxe gratuito que oferece oportunidades para jovens em situação de risco.

“Sou bem-vindo aqui … estamos todos trabalhando juntos para fazer algo lindo”, disse o amigo do ator.