Ator Eduardo Galvão está intubado na UTI por Covid- 19

Internado com covid-19 na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o ator Eduardo Galvão, de 58 anos, segue intubado devido às complicações da doença, mas está respondendo bem ao tratamento.

A filha do artista, Mariana Galvão, disse, ao R7, que o artista passou a última noite bem e que o quadro de saúde do pai está evoluindo. “O médico disse que ele passou a noite super bem, que está respondendo bem e já viu melhora no pulmão dele”, contou ela.

Ela informou ainda que Eduardo Galvão está sendo submetido a exames constantes para acertar a medicação. “Estão fazendo exames de 2 em 2 horas, acertando medicações, estão de olho nos rins, mas está tudo sob controle”, afirmou.