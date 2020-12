Baleado no rosto, homem pede socorro na UPA em Rondonópolis

Um homem de 30 anos deu entrada na Unidade de Ponto Atendimento de Rondonópolis (UPA), na noite deste domingo (13) baleado com um tiro no rosto.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), o homem chegou na unidade de saúde sozinho conduzindo um carro e logo após falar com a atendente de plantão perdeu a consciência vindo a ser socorrido por funcionários da saúde do local.

Ao ser atendido pelo médico de plantão o clínico verificou que a lesão foi provocada por um tiro de arma de fogo que atingiu o rosto da vítima. O ferimento provocado pela bala entrou na face e saiu próximo a nuca do paciente.

A equipe de atendimento após o acolhimento chamou a Polícia para relatar o caso que nada pode ser feito pois a vítima estava medicada e sem condições de falar com os policiais que atendeu a ocorrência e por esse motivo nenhum suspeito foi encontrado e detido.

Verificado no sistema da Polícia de checagem o homem tem várias passagens, duas delas pelo Artigo 157.

Segundo relato da equipe médica aos policiais no BO o homem não corre risco de morte. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia. Todas essas informações constam no Boletim de Ocorrências de número 2020306.443.