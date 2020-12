Bandido é preso após invadir casa e amarrar vítima durante roubo

Um suspeito foi preso e o outro continua foragido após cometerem um roubo a residência na tarde desta quarta-feira (23) no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis. O pai foi rendido enquanto tomava tereré em frente de casa com as filhas menores de idade.

Segundo informações repassadas, a dupla armada chegou, rendeu a família, amarrou o dono da casa e começou a jogar vários pertences dentro do carro da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e fez o cerco na região. A dupla foi encontrada ainda com o veículo, mas um deles conseguiu fugir.

O suspeito preso já tem três passagens. A Polícia Militar tenta agora identificar o comparsa.

A maior parte dos objetos foi recuperada. As vítimas ficaram muito abaladas com a situação.