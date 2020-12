Bebedeira entre amigos termina em tentativa de homicídio

Um momento de distração entre amigos nesta segunda-feira (14) terminou em caso de polícia e por pouco não vira uma tragédia. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14) no município de Doma Aquino.

De acordo com a PM, uma guarnição foi acionada para comparecer ao Hospital Bom Jesus onde uma pessoa teria dado entrada com vários ferimentos na cabeça.

No hospital, a vítima relatou que estava na residência do suspeito ingerindo bebida alcoólica quando se desentenderam e o suspeito começou a agredi-lo com um pedaço de madeira.

Os policiais foram até a residência e encontraram o suspeito.

Ele confessou o crime, mas disse que a vítima teria tentado furtar um botijão de gás.

No local foram encontrados dois pedaços de madeira sujos de sangue. O suspeito estava visivelmente embriagado.