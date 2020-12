Beto do Amendoim já está em casa e se recupera bem da Covid-19

Internado no último dia 14 de novembro após ser diagnosticado com a Covid-19, o vereador Gilberto Lima dos Santos, o Beto do Amendoim (PTB), já está recuperado da doença e segue repousando em casa. Ele diz ainda sentir falta de ar ao caminhar ou realizar qualquer atividade mais física, mas já não sente mais nenhum dos sintomas da doença.

Segundo ele, no dia seguinte da sua internação, ele foi liberado pela equipe médica que o atendeu, pois naquele momento a presença do vírus no seu organismo estaria diminuindo e ele não corria o risco de transmitir a doença para outras pessoas, no dia 16 ele se sentiu mal novamente e com bastante falta de ar, tendo retornado ao médico.

Após a realização de novos exames, ficou constatado que o vírus tinha agido de forma bastante agressiva no seu organismo e comprometido grande parte dos seus pulmões, o que exigia mais cuidados, e ele acabou sendo levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, passando a respirar com ajuda de oxigênio.

No momento, ele já está em casa e termina de se recuperar da Covid-19, mas ainda reclama da falta de ar. “Quando eu saí do hospital, ainda tinha dores de cabeça muito fortes. Depois, insônia, o que continuo tendo. Quando consigo dormir já é mais de 4h30 da manhã. Mas dores eu não tenho mais, mas se eu andar uma quadra, já me falta ar. Mas segundo o médico, isso é normal e é um efeito colateral da doença”, explicou Beto do Amendoim.

O vereador ainda aproveitou para agradecer as orações e manifestações de apoio que recebeu da população durante os dias em que esteve doente.