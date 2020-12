Bicheiro João Arcanjo visita shopping em Rondonópolis

Quem se aventurou a ir ao shopping de Rondonópolis na última terça-feira (22) pode ter avistado ou até conversado com o empresário João Arcanjo Ribeiro, o Comendador, que por muitos anos comandou o Jogo do Bicho no estado, contravenção que lhe rendeu muito dinheiro e que permitiu ao ex-bicheiro amealhar um vasto e rico patrimônio, entre eles o referido shopping.

A visita do Comendador foi autorizada pela Justiça e Arcanjo circulou pelo local em companhia dos sócios Áureo Candido Costa e Fabio Ribeiro da Fonseca, vistoriando in loco a estrutura, que segundo a assessoria de comunicação do shopping, ampliou o número de lojas e franquias mesmo em meio à pandemia da Covid-19.

Em liberdade desde setembro do ano passado, Arcanjo teria vindo para uma reunião de negócios e aproveitou para passear pelo shopping de sua propriedade, acompanhado de sócios e familiares.

Ex-todo poderoso do crime organizado em Mato Grosso, ele está solto mas em regime de prisão domiciliar, com restrições para sair e viajar, o que só pode ser feito com autorização judicial.