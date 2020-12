Bolsonaro diz que ficará neutro em acaso Palmeiras x Santos se enfrentarem na final da Libertadores

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que manterá a neutralidade caso Santos e Palmeiras, únicas equipes brasileiras nas semifinais da Libertadores, disputem a final da competição. Torcedor do Palmeiras, Bolsonaro, esteve presente na Vila Belmiro, estádio santista, nesta segunda-feira (28) para o evento “Natal Sem Fome”.

O jogo beneficente foi organizado pelo ex-jogador do Peixe, Narciso. O chefe do Executivo, inclusive, atuou por cinco minutos e marcou um gol.

“Eu já fui convidado, estarei na final, no Maracanã. Eu vou seu neutro”, disse Bolsonaro.

O presidente passará a última semana de 2020 na Baixada Santista. Ele chegou no início desta tarde ao Forte dos Andrades, no Guarujá, onde passará o fim de ano.

A decisão da Conmebol Libertadores está prevista para o dia 30 de janeiro, em jogo único, a ser realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Entre os dias 05 e 13 de janeiro acontecem às semifinais, de um lado o Santos enfrenta o Boca Juniors (ARG) e do outro o Palmeiras encara o River Plate (ARG).