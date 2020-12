Briga de vizinhos por cachorros termina com arma apreendida

Uma confusão entre vizinhos por conta de três cachorros da raça pitbull, terminou com uma arma de fogo apreendida na noite deste domingo no Jardim Eldorado, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), um morador foi guardar a motocicleta que estava na calçada, quando três cachorros do vizinho foram na sua direção. Ele usou pedras e uma faca para espantar os animais.

Diante da situação, o mesmo foi até a casa do vizinho e afirmou que se a situação voltasse a se repetir, ele iria matar os cachorros. A partir daí, começou a confusão.

Ainda segundo informações do BO, as ameaças acontecerem de ambas as partes. Uma pistola foi apreendida com um dos envolvidos. A arma estava com o registro vencido desde 2017.

Diante disso, todos foram encaminhados para 1ª delegacia de Polícia.