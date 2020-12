Bombeiros retomam buscas por menino desaparecido em MT

Já são três dias de aflição para uma família de aguarda ansiosamente a volta do menino Heitor Maciel dos Santos, de 2 anos. O garotinho desapareceu na quinta-feira (24) em uma chácara de Lucas do Rio Verde. Neste sábado (26), as buscas pela criança foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros que conta com ajuda de um cão farejador.

Segundo informações Heitor passava o Natal com a família na propriedade e dormia com a mãe em um quarto. A mãe o deixou por alguns minutos e, quando voltou, não o encontrou mais.

Segundo os bombeiros, uma testemunha disse que viu uma criança parecida com Heitor às margens da MT-449, estrada próxima a propriedade da família. No entanto, o menino não foi mais visto pela região.

Desde o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fazem buscas pelo garoto.

O caso é investigado pela Polícia Civil após os pais de Heitor registrar um boletim de ocorrência.