Câmara aprova urgência para projeto que prevê cargos à UFR

O projeto de Lei que garante cargos para as chamadas “novíssimas universidades”, como a Universidade Federal de Rondonópolis, será votado com urgência pela Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), e teve requerimento de urgência aprovado naquela casa nesta terça-feira, 22.

Para o senador Wellington, que tem feito articulação “corpo a corpo” para a aprovação célere da matéria, a Câmara chancela a “justiça pela interiorização do ensino universitário no país”.

Segundo ele, a proposta também garante um melhor atendimento em saúde, nesse momento tão difícil de pandemia, já que os cargos também servirão para compor a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), gestora federal dos hospitais universitários.