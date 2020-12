Câmara Municipal de Cuiabá disponibiliza edital para concurso público

Saiu o edital do concurso público de Cuiabá (MT). O concurso oferece 13 vagas, sendo seis para Técnico Legislativo, seis para Analista Legislativo, uma para Controlador Interno (em cadastro reserva). Os cargos exigem níveis médio e superior e os vencimentos variam de R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 1º de fevereiro até 12 de abril de 2021, pela internet, no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br, organizador. A taxa de inscrição é de R$ 80,00, para os cargos de Nível Médio, e de R$ 90,00, para os de Nível Superior e somente após o pagamento a inscrição é efetivada. Desempregados, doadores de medula e/ou sangue e pessoas com baixa renda podem pedir isenção entre os dias 30 e 31 de janeiro, pelo site do organizador. Antes de realizar a inscrição é preciso ler atentamento o edital. Há vagas reservadas para negros, índios e portadores de deficiência.

Os inscritos farão provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 13 de junho de 2021, e haverá ainda Avaliação de Títulos para os candidatos aos cargos de nível superior. O resultado final está previsto para o dia 28 de agosto. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.