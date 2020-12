Câmara realiza audiências virtuais para debater Orçamento de 2021

A Câmara Municipal de Rondonópolis inicia hoje uma sequência de três audiências virtuais para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2021. A previsão é de um orçamento de cerca de R$ 1,3 bilhão e a população e entidades poderão fazer sugestões e indicações de investimentos públicos.

De acordo com o vereador Adonias Fernandes (MDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, os vereadores já aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que prepara o Orçamento, e agora será a vez de debater com a sociedade, o que é uma exigência prevista em lei. “Nós sempre fazemos essas audiências nos bairros, mas esse ano, como não temos condições de fazer presencial, as audiências serão virtuais, devido à pandemia do coronavírus”, explicou.

Ainda de acordo com o parlamentar, o link da audiência virtual já foi enviado para diversas entidades da sociedade civil, tanto empresariais quanto de representação popular, que irão participar diretamente do debate, mas a população também poderá acompanhar e encaminhar sugestões por meio dos comentários no Facebook, plataforma virtual utilizada para a transmissão das audiências.

“As pessoas poderão acompanhar o quanto vai secretaria vai contar para custeio e também para investimentos. Aí, dentro desse valor destinado para investimentos, as pessoas poderão indicar quais serão as prioridades e nós iremos encaixar no Orçamento. Qualquer pessoa da sociedade, sendo de entidade ou não, poderá mandar suas sugestões pelos comentários, que serão lidos e respondidos na hora”, concluiu Adonias Fernandes.

As audiências virtuais para debater a LOA acontecerão nos dias 7, 8 e 14 novembro, sempre às 14 horas.