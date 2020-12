Câmara terá sessão extraordinária para apreciar suplementações e vetos

Os vereadores de Rondonópolis irão se reunir em sessão extraordinária na tarde dessa segunda-feira (28) para apreciar projetos do Executivo que foram enviados para o Legislativo após o início do recesso de fim de ano. A sessão acontecerá a partir de 13h30 e devem ser apreciados principalmente projetos pedindo suplementação de verbas e vetos.

De acordo com o presidente da Câmara, Cláudio da Farmácia (MDB), o principal ponto da pauta dos vereadores deverá ser os pedidos de abertura de crédito especial, muito comum em períodos de final de ano. “Uma vez que chega o final do ano, muitas das vezes a secretaria não tem mais orçamento para fazer a liquidação dos compromissos. Aí é feita uma abertura de crédito especial. Isso foi feito com todo esse recurso que chegou do Governo Federal, R$ 70 milhões, para investimentos principalmente na área da saúde, porque eles não estavam previstos no Orçamento. Sem a abertura do crédito especial, a secretaria fica asem ter como fazer o pagamento ou o investimento”, explicou.

Outro ponto da pauta será a análise dos vetos do prefeito às emendas apresentadas pelos vereadores ao Orçamento municipal para 2021, o que pode se estender um pouco mais, mas a previsão é de uma sessão rápida e objetiva.

A sessão extraordinária acontece nessa segunda (28), à partir de 13h30 e poderá ser acompanhada pela população por meio do Facebook da Câmara, já que o acesso do público continua restrito, por conta da pandemia do coronavírus.