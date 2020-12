Câmeras flagram mulher sendo degolada em Cuiabá

Câmeras do sistema de segurança de um estabelecimento comercial do bairro Campo Velho em Cuiabá filmaram um crime bárbaro na manhã deste sábado (19).

A vítima, uma mulher de 49 anos, tinha acabado de sair da casa dela para trabalhar. No caminho foi abordada pelo suspeito, que se aproximou de bicicleta, jogou a mulher não chão, deu uma série de chutes nela e por fim um golpe certeiro de faca no pescoço.

Infelizmente, quando os médicos do Samu chegaram a mulher já estava morta.

Nada da vítima foi levado. O suspeito deixou para trás a bolsa, dinheiro, joias e o celular dela.

O delegado Anderson Veiga confirmou que o suspeito foi preso pouco antes do meio dia. Ele não aceitou o término do relacionamento, e por isso matou a ex companheira.

VEJA O VIDEO