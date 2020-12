Caminhão e Van colidem e 12 pessoas ficam feridas em MT

Doze pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um caminhão, na MT-457, trecho de Jaciara, na manhã desta quarta-feira (9). Apesar do susto, ninguém corre o risco de morte.

Conforme o condutor da van, o motorista do caminhão teria tentado fazer uma conversão para a esquerda para entrar em uma estrada vicinal, mas que ele não teria usado a seta para indicar, o que ocasionou a colisão.

Já o caminhoneiro tem outra versão sob a alegação que teria sinalizado que iria virar e a van que vinha em alta velocidade acabou colidindo contra o caminhão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal.

Os motoristas da van e do caminhão recusaram o atendimento médico. A van ficou destruída nas laterais e na parte frontal. A Polícia Militar esteve no local para fazer o controle do fluxo nas vias.