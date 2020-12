Cão farejador da PRF encontra cocaína em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 30 anos, que transportava 1,08 kg de cocaína, dentro de um ônibus, em Cuiabá/MT

A ocorrência foi quando a equipe PRF, que fiscalizava na BR 364, km 387, abordou um ônibus que fazia linha de Cuiabá a Brasília/DF. Durante as entrevistas aos passageiros, os policiais perceberam que um homem respondia aos questionamentos de forma vaga e evasiva.

Através da utilização de cão farejador, foi encontrado um tablete de cocaína dentro do forro da poltrona onde estava o passageiro. Havia um corte no forro, por onde foi inserido o entorpecente. No interior da mala do passageiro, foi encontrado um estilete possivelmente utilizado para fazer o corte no forro da poltrona.

Após a descoberta da droga, o passageiro informou que levaria a droga de Mirassol D’oeste para Goiânia/GO e que receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal em Cuiabá.