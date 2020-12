Carreta bate em ônibus e mata 10 pessoas em Minas Gerais

Ao menos 10 pessoas morreram em um acidente de ônibus em João Monlevade, a 115 km de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (4). O veículo caiu de um viaduto de 15 metros que fica na altura do km 350 da BR-381.

De acordo com o coordenador do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Itabira, Júlio Lage, acionado para atender a ocorrência, uma carreta colidiu com o ônibus, que despencou do viaduto.

– Temos a informação que tinham 10 vítimas fatais, mas outras foram levadas por equipes de resgate voluntário, que chegaram primeiro ao local.

Segundo Lage, uma carreta se colidiu com o ônibus, que caiu da ponte.