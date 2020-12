Carreta que transportava álcool tomba na BR – 364

Uma carreta tombou nesta quarta-feira (30) na BR -364 em Rondonópolis – MT.

O veículo que transportava álcool anidro que é usado na mistura da gasolina vinha de Sorriso para descarregar em Alto Taquari e próximo da ponte do Rio Sucuri a carreta veio a tombar.

De acordo com informações do motorista um animal bovino estava atravessando a pista e para não bater no animal freou bruscamente r veio a tombar.

O Sargento Moreira do Corpo de Bombeiro informou que o líquido é considerado inflamável e no segundo tanque que se desprendeu teve grande perda do álcool.

O motorista nada sofreu, porém, o trabalho maior agora é o destombamento do tanque.

No momento que for realizado o destombamento a pista será bloqueada.