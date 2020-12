Carro atravessa via e acerta motoqueiro no Granville

Mais um acidente entre moto e carro foi registrado neste domingo (20) em Rondonópolis. Desta vez, a colisão foi no bairro Granville, pista que dá acesso ao Anel Viário.

Segundo informações, o motociclista de 18 anos estava na rua marginal, que fica no bairro Granville, quando o motorista de um veículo Palio atravessou para entrar no Anel Viário.

O motociclista teve algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Samu até uma Unidade de Saúde.

A moto dele ficou destruída com o impacto. O conduto do carro ficou no local.