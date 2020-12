Casal de brasileiros é executado com mais de 100 tiros

Um casal de brasileiros foi executado com mais de cem tiros de fuzil na fronteira do Brasil com o Paraguai na madrugada deste domingo (13). Wellington Bruno Alves, de 27 anos, e Daiane Dias Constanci, de 26 anos, foram surpreendidos pelos atiradores quando estavam dentro do carro. As informações são da Record TV.

Os dois tinham deixado um cassino em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e já estavam em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a 323 quilômetros da capital, quando foram atacados. Mais de 100 tiros de fuzil foram efetuados contra o Hyundai HB20 Sedan, dirigido por Wellington. Após a sequência de disparos, os suspeitos fugiram.

Wellington cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Ele havia sido transferido em outubro de Campo Grande para Ponta Porã, onde mora a família. A justificativa foi o fato dele ter filhos pequenos na cidade.

Ele é o quinto homem executado por pistoleiros após deixar o semiaberto nas últimas duas semanas.

Peritos estiveram no local do crime assim como equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Até o momento, não há pistas dos atiradores.