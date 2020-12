Casal morre, três adultos e duas crianças ficam gravemente feridos em acidente

Um grave acidente registrado entre dois veículos de passeio na tarde desta quinta-feira (07) na BR-163, cerca de 35km de Rondonópolis, deixou duas pessoas mortas e cinco gravemente feridas. Em um dos carros estavam duas crianças, uma menina de três meses e outra de quatro anos, que é portadora de necessidades especiais.

Segundo informações, o veículo Onix branco seguia sentido Campo Grande com uma mulher e dois homens quando um dos pneus estourou e ele perdeu a direção do carro, batendo contra o veículo Fox que seguia no sentido contrário.

No veículo Fox estava um casal e as duas crianças. O motorista e a passageira morreram na hora. Ela chegou a ser arremessada de dentro do carro.

As duas crianças e os três ocupantes do outro carro foram levadas em estado grave ao Hospital Regional.

A Politec esteve no local. O trânsito ficou interditado pela PRF até que a perícia fosse concluída.

O veículo Fox tem placa de Sonora-MS e o Onix de São José do Rio Claro-MT.