Casos de covid-19 passam a marca de 18 milhões nos EUA

O total de casos de covid-19 dos Estados Unidos passou de 18 milhões nesta terça-feira (22), e as autoridades de saúde tentam fazer frente ao temor de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido.

Relatos da nova variante na Inglaterra, que provocaram um lockdown pré-natalino e levaram dúzias de países a fecharem as fronteiras a viajantes britânicos nesta semana, induziram conversas entre autoridades de governo a respeito de exames de covid-19 obrigatórios para viajantes do Reino Unido e uma possível imposição de quarentena.

As notícias sobre a mutação do coronavírus chegam no momento em que os EUA lidam com uma disparada de infecções novas que está sobrecarregando os hospitais de alguns Estados. O milhão de casos mais recente foi registrado em apenas seis dias, de acordo com uma contagem da Reuters, e as fatalidades norte-americanas de covid-19 se aproximam de 320 mil, a cifra mais alta do mundo.

Algumas autoridades de saúde dos EUA tentaram apaziguar nesta terça-feira o receio de uma nova variação do vírus, dizendo que ela deve ser monitorada, mas que sua descoberta não é causa de desespero.

O secretário da Saúde dos EUA, Alex Azar, disse à Fox News nesta terça que as vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, que receberam autorização de uso emergencial neste mês, devem ser capazes de evitar a doença provocada pela variante recém-descoberta do vírus e que ela não parece causar efeitos físicos diferentes em indivíduos.