Centro-Oeste tem déficit habitacional de 268,4 mil moradias

Estudo inédito encomendado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) à Ecconit Consultoria Econômica, mostra que o déficit habitacional do Centro-Oeste é de 592.203 moradias. Desse total, 95,7% estão concentrados na parcela da população com renda familiar de até 5 salários mínimos (567 mil residências).

O presidente da Abrainc, Luiz Antonio França, observa que o déficit seria maior caso o país não tivesse programas de habitação para atender a população de baixa renda. “É preciso reforçar e ampliar essas políticas para zerar o déficit habitacional brasileiro, bem como focar na redução dos juros do financiamento imobiliário para permitir que os mais pobres realizem o sonho da casa própria”, afirma.

O estudo foi elaborado com base em dados do IBGE reunidos e analisados pela equipe da Ecconit, que é formadas pelos economistas Robson Gonçalves, Marco Capraro Brancher e Ana Maria Castelo.

Ônus excessivo

Em 2019, a dimensão absoluta do déficit alcançou 7,797 milhões de unidades. Isso corresponde a 9,6% do total de domicílios existentes no país no ano. Desse universo, 3.345.809 unidades compõem o chamado ônus excessivo com aluguel (pelo menos 30% da renda familiar comprometida com locação).

O ônus excessivo no país saltou de 18,9% do total do déficit em 2004 para 42,9%, em 2019, puxado pela perda de renda pelo brasileiro – especialmente a partir de 2014.

O Centro-Oeste tem 305.562 moradias na categoria do ônus. Esse montante supera o total de unidades do déficit restrito (habitação precária, coabitação familiar e adensamento excessivo), que é de 286.641 residências faltantes na região.

Ranking regional

O estado de Goiás lidera o déficit de habitação na região Centro-Oeste, com 239.924 moradias faltantes para atender a população, sendo que 96% concentram-se na parcela da população com renda familiar de até 5 salários mínimos.

O Distrito Federal é o segundo no ranking regional, com déficit total de 136.393 moradias. O DF apresenta a maior proporção na faixa de renda familiar de até 5 salários: 99,5% do total do déficit está concentrado nesse extrato econômico.

Mato Grosso tem déficit de 109.652 morarias em todo o estado. Entre os mato-grossenses, 95,33% desse universo de excluídos da casa própria têm renda familiar de até 5 salários mínimos.

Já no Mato Grosso do Sul, o contingente de moradias em déficit é de 106.234. A população com renda familiar de até 5 salários mínimos representam 90,6% do déficit estadual.