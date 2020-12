Cerimonial volta atrás e decide realizar posse dos vereadores restrita

Devido ao avanço da Covid-19, o evento de posse dos eleitos será restrito e realizado no Plenário da Câmara de Vereadores.

A Sessão Solene de Posse das autoridades eleitas será transferida para o Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara Municipal de Rondonópolis, no dia 1º de janeiro de 2021, às 08h00, sem a participação do público presente, para atender aos protocolos de segurança contra o Covid 19, com uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

Para atender as recomendações das instituições de saúde e aos profissionais que se manifestaram quanto ao aumento de casos registrados na cidade, com considerável avanço da Covid-19, o evento de posse dos eleitos será restrito e no Plenário da Câmara de Vereadores.

O evento será transmitido pelas redes sociais.