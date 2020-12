Cervejaria Petrópolis reavê incentivos fiscais e não fechará fábrica

Depois de ter ameaçado retirar sua fábrica do estado de Mato Grosso e levá-la para Goiás, por conta de ter perdido incentivos fiscais no início de 2020, a Cervejaria Petrópolis conseguiu reaver o benefício e deve ficar por aqui mesmo. Isso porque a empresa conseguiu costurar um acordo com o Governo do Estado e voltou a contar desde o último dia 1º com os incentivos dados às demais cervejarias, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic), que prevê isenção de 50% dos impostos.

A situação levou a empresa a demitir 179 funcionários no estado, principalmente de sua fábrica, que fica em Rondonópolis, em maio passado, e havia a previsão de que mais trabalhadores ainda poderiam ser demitidos, caso os incentivos não fossem retomados, por conta de a marca perder competitividade frente ás demais cervejarias do próprio estado. A fábrica conta com cerca de 750 funcionários e a Petrópolis emprega outros milhares em seus centros de distribuição pelo estado e de forma indireta.

Os tais incentivos foram obtidos durante o governo Silval Barbosa e foram derrubados por uma decisão judicial.

Agora, por conta do acordo celebrado com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), que possui representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda, de Segurança Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado, Polícia Civil e Ministério Público Estadual, a Cervejaria Petrópolis volta a receber o mesmo incentivo que as demais cervejarias e se comprometeu a recontratar os demitidos, não demitir mais trabalhadores e continuar atuando em Mato Grosso, o que foi confirmado por uma fonte ligada á Cervejaria.

A reunião que definiu o retorno dos incentivos fiscais para a Petrópolis aconteceu no último dia 20 de dezembro.