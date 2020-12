Ciclista na contramão causa acidente e motociclista fica ferido

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta aconteceu na noite desta quarta-feira (09), na região Salmen em Rondonópolis – MT.

Um motociclista de vinte e um anos no qual o nome não foi informado e é morador do Parque Universitário, saiu da Médici e entrou na alça lateral do viaduto e no momento que ele adentrava na BR -364 uma ciclista surgiu na contramão causando o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista que teve uma fratura no pé e escoriações pelo corpo, ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A ciclista saiu do local antes do Samu chegar.