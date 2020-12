Cinco homens morrem após troca de tiros com PMs (atualizada)

Cinco homens morreram depois de trocar tiros com policiais militares da Força Tática. O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje (24), por volta de 5h30 na zona rural de Colíder, e as circunstâncias da troca de tiros que resultou na morte dos mesmos ainda não foi divulgada.

A troca de tiros teria ocorrido na zona rural da cidade, na localidade conhecida como Zé Reis e os homens estavam fortemente armados e, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar da cidade à imprensa, os mortos fariam parte de uma quadrilha especializada na prática de roubos que atuava na região Norte do estado.

Com eles foram apreendidas várias armas, drogas, barras de ouro, colete à prova de balas, rádio comunicador e outros objetos roubados.

A identidade dos criminosos mortos ainda não tinha sido divulgada até o momento em que essa matéria foi escrita.

ATUALIZADA EM 11H15

Segundo apurado pelo Portal AgoraMT, os policiais da Força Tática teriam chegado até o local onde estavam os criminosos, uma chácara localizada na zona rural de Colíder, após investigações de seu setor de inteligência da PM.

Assim que chegaram no local, avistaram um homem usando um colete á prova de balas saindo e retornando para dentro da casa. Logo em seguida, tentaram abordar outro homem que portava uma espingarda calibre 12 semiautomática, que esboçou uma reação de atirar nos policiais e acabou sendo morto pelos mesmos.

Com isso, as demais pessoas que estavam no interior da residência ficaram nervosos e avisaram os policiais de que iriam resistir e que não pretendiam se entregar com vida. Um destes foi alvejado pelos PMs assim que apareceu em uma janela e os demais dentro do imóvel em que estavam.

Ainda de acordo com informações divulgadas pela polícia, a quadrilha era responsável pelo cometimento de diversos crimes na região, como assaltos à garimpos e fazendas, entre outros.