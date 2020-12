Cobra enrola em mulher e a arrasta para dentro de lago em MT

Uma mulher foi arrastada por uma cobra pra dentro de um lago no domingo (20) em Alta Floresta – MT. Segundo informações do Corpo de Bombeiros a vítima estaria tratando de peixes quando foi atacada pelo animal.

A mulher estava no Mirante do Lago, a beira do lado, quando ela percebeu algo se aproximando já era tarde e a cobra entrelaçou em uma de suas pernas.

Após ser presa pelo cobra, a mulher foi arrastada para dentro da água. Apesar do susto, o animal não conseguiu afundar a vítima.

A suspeita é que a espécie da cobra seja uma sucuri. A mulher ficou com hematomas nas pernas, mas passa bem. No momento em que os Bombeiros chegaram ao local, a mulher já havia conseguido se soltar do animal, mas seguia em estado de choque.