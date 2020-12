Colisão no Ezequiel Ramim deixa ciclista ferido

Mais um acidente foi registrado nesta sexta-feira (25), feriado de Natal. A colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta aconteceu no bairro Ezequiel Ramim, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações, o piloto da moto seguia pela rua Santa Marta e o ciclista na rua Vitória quando houve a colisão.

O jovem que estava na bicicleta ficou bastante ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a Unidade de Saúde mais próxima. O motociclista fugiu do local.

Ainda de acordo com as informações, populares e moradores do bairro afirmaram que no local sempre acontecem acidentes, e que é preciso ser feito algo para que o trânsito seja melhor sinalizado. Além, de maior atenção dos condutores.