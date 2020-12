Com cerca de 500 convidados, Polícia acaba com festa em casa de Elba Ramalho

A polícia precisou acabar com um festa na casa da cantora Elba Ramalho em Trancoso, no litoral da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (30). O imóvel, que foi alugado para turistas de São Paulo, tinha cerca de 500 pessoas no local. A aglomeração chamou a atenção de vizinhos que acionaram a polícia.

Nas redes sociais, vídeos mostram as pessoas aglomeradas e sem uso de proteção. Segundo convidados, houve até mesmo venda de ingressos para participar do evento.

Elba Ramalho também usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. “Eu não estava presente e nem sabia dessa festa”, afirmou a cantora em um vídeo. Ainda de acordo com Elba, ontem ela passou no local para checar como estavam os funcionários e levar máscaras, mas os inquilinos não estavam no local.

*Com a colaboração de Nicolas Campos, da Record TV