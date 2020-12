Com indícios de embriaguez, motociclista bate em traseira de caminhão

Um motociclista teve que ser socorrido pelo Samu após se envolver em um acidente na noite deste sábado (19) no bairro Jardim Morumbi. Segundo testemunhas, ele estava com fortes sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Daniel Clemente com a Maria de Oliveira.

Segundo informações repassadas pelo motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, ele estava fazendo a conversão no momento em que o homem bateu no veículo.

O motociclista estaria em alta velocidade. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à UPA 24 horas apresentando diversas escoriações pelo corpo.

Ele também teve um corte profundo na perna esquerda.